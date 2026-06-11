Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Juve rovesciata”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 12, 2026
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Arriva Carnevali

Altre notizie

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Emergenza racket, roghi e arresti”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 12, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Primo colpo alla Palermo del racket”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo su Marin”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 12, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “C’è tutto il mondo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Caccia aperta ai criminali del racket”

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Prima pagina Repubblica Palermo: Sos criminalità, appello al ministro “Subito più agenti nelle strade”

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Prima pagina Tuttosport: “Dibu, sconto alla Juve”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “The last dance”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Mondiale a peso d’Oro”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, rispunta Moreo”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Racket a Palermo, emergenza totale”

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Prima pagina Tuttosport: “Atletico-Real bufera Alvarez”

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Ultimissime

Palermo Carrarese 1-1 (114) calabro

Gazzetta dello Sport: “Padova, Calabro atteso il 13 giugno. Il nuovo corso parte nel giorno di Sant’Antonio”

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Gazzetta dello Sport: “Cesena, avanti con l’iscrizione. Pagati gli stipendi di marzo, lunedì il saldo finale”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 12, 2026
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Gazzetta dello Sport: “Pisa su Bianco, Cremonese verso la conferma di Giampaolo. Sampdoria-Possanzini, dialoghi avanzati”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 12, 2026
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Giornale di Sicilia: “Athletic Club Palermo, si chiude l’era Ferraro: tre nomi per il futuro”

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Giornale di Sicilia: “Pierozzi ora vale un tesoro, il Palermo lo blinda”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 12, 2026