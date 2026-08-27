Prima pagina Corriere dello Sport: “Anche Dybala è felice”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026
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Palermo Si presenta Perin

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Il weekend più caldo, un piano per gli anziani”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Regione, pronti i bandi”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan Fuori in 4”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Finn, anche il ciclismo ha una speranza azzurra”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Perin, colpo super”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2026
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Prima pagina Repubblica Palermo: “I genitori no vax di Anna Rosa denunciano gli ospedali”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, largo a Perin”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Caro amico ti sfido”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Kessie quasi Juve”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Kean va al Como. Pinamonti da Gattuso”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “La Roma fa Malen”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Una task force alla Regione”

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Ultimissime

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Giornale di Sicilia: “Palermo, Strefezza prova a convincere Inzaghi: ad Arezzo sfida Vavassori per una maglia”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, non solo Le Douaron: Gyasi, Blin e Buttaro restano in uscita”

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Giornale di Sicilia: “Le Douaron va al Troyes, arriva Gabrielloni”

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Serie B, oggi parte la seconda giornata: Cremonese-Modena, probabili formazioni e dove vederla in TV

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Corriere dello Sport: “Arezzo-Palermo, le probabili formazioni: debutta Perin, Strefezza dal 1′. Cerri recupera”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026