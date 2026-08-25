Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Caro amico ti sfido”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
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Roma anti Inter?

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, largo a Perin”

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Prima pagina Tuttosport: “Kean va al Como. Pinamonti da Gattuso”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “La Roma fa Malen”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Una task force alla Regione”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Palermo abbraccia Perin”

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Prima pagina Tuttosport: “Il Bomber è Bremer”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, subito festa”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Palermo, basta un lampo di Johnsen”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Lampi Milan”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Difterite, verifiche al via fra gli iscritti nelle scuole”

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Prima pagina Corriere dello Sport: Pippo “Voglio 80 punti”

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Gazzetta dello Sport: “Palermo, mercato stellare: Perin firma e gioca. Ora assalto all’attaccante”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
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Il Resto del Carlino: “Cesena, fissato il prezzo di Shpendi: servono 4 milioni. Il Palermo sonda Gabrielloni”

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Corriere dello Sport: “Italia, Mancini chiama Romano: il talento del Cagliari apre all’azzurro”

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Corriere dello Sport: “Serie A, tutte le trattative del giorno”

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Palermo-Lecce 2-0 (62)

Corriere dello Sport: “Palermo, riecco Pierozzi: sfida con Cassandro per una maglia. Palumbo ancora out”

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