Prima pagina Tuttosport: “Kessie quasi Juve”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
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Altro colpo per Spalletti

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Prima pagina Repubblica Palermo: “I genitori no vax di Anna Rosa denunciano gli ospedali”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, largo a Perin”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Caro amico ti sfido”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Kean va al Como. Pinamonti da Gattuso”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “La Roma fa Malen”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Una task force alla Regione”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Palermo abbraccia Perin”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Il Bomber è Bremer”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 24, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, subito festa”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 24, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Palermo, basta un lampo di Johnsen”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 24, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Lampi Milan”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 24, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Difterite, verifiche al via fra gli iscritti nelle scuole”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 23, 2026

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Palermo, Perin è arrivato in città: il video di benvenuto del club. Oggi il primo allenamento in rosanero

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La Nazione: “Arezzo, continuità e giovani per sfidare il Palermo. Settore ospiti già verso il tutto esaurito”

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Trapani al Velodromo di Palermo, Zacco detta le condizioni: «Sì all’ospitalità, ma gare a porte chiuse»

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Tuttosport: “Serie B, le trattative del giorno”

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UFFICIALE: Mattia Perin è un nuovo giocatore del Palermo. Oggi il primo saluto ai tifosi al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026