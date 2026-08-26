Prime pagine Prima pagina Giornale di Sicilia: “Regione, pronti i bandi” Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2026 In arrivo i bonus edilizi Post navigation Previous: Prima pagina Corriere dello Sport: “Perin, colpo super”Next: Corriere dello Sport: “Bani: «Palermo, sono venuto qui per vincere e andare in Serie A»” Altre notizie Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “Perin, colpo super” Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2026 Prime pagine Prima pagina Repubblica Palermo: “I genitori no vax di Anna Rosa denunciano gli ospedali” Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026 Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, largo a Perin” Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026 Prime pagine Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Caro amico ti sfido” Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026 Prime pagine Prima pagina Tuttosport: “Kessie quasi Juve” Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026 Prime pagine Prima pagina Tuttosport: “Kean va al Como. Pinamonti da Gattuso” Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026 Prime pagine Prima pagina Gazzetta dello Sport: “La Roma fa Malen” Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026 Prime pagine Prima pagina Giornale di Sicilia: “Una task force alla Regione” Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026 Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Palermo abbraccia Perin” Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026 Prime pagine Prima pagina Tuttosport: “Il Bomber è Bremer” Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 24, 2026 Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, subito festa” Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 24, 2026 Prime pagine Prima pagina Giornale di Sicilia: “Palermo, basta un lampo di Johnsen” Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 24, 2026