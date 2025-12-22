Giornale di Sicilia: “Venti di numero e di fatto. Pohjanpalo come i big europei”

Un bomber di livello europeo, senza timore di smentita. Numeri alla mano, Joel Pohjanpalo si sta confermando una macchina da gol e il vero trascinatore dell’attacco del Palermo. Come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il numero 20 rosanero continua a firmare prestazioni di spessore e reti pesanti, indipendentemente dal momento attraversato dalla squadra, dimostrando che il gol è nel suo DNA e che la fame non è affatto passata.

Il rigore trasformato contro l’Avellino ha avuto un doppio peso: l’undicesimo gol stagionale e la ventesima rete complessiva con la maglia del Palermo. Un traguardo raggiunto in appena 31 presenze in Serie B dal 9 febbraio scorso, data del suo esordio in rosanero. Secondo i dati riportati da Salvatore Orifici del Giornale di Sicilia, Pohjanpalo viaggia a una media impressionante di 0,64 gol a partita, cifre che assumono un valore ancora maggiore se confrontate con i migliori attaccanti del panorama europeo.

Dal giorno della sua prima presenza con il Palermo, infatti, soltanto tre bomber hanno fatto meglio in termini realizzativi: Mbappé, Kane e Haaland. Il francese ha segnato 32 gol con il Real Madrid, avvicinando il record di Cristiano Ronaldo; l’inglese ne ha realizzati 23 con il Bayern Monaco; il norvegese è a quota 22 con il Manchester City. Tolti questi tre fuoriclasse, sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, nessun altro attaccante dei principali campionati europei e delle rispettive seconde divisioni ha fatto meglio del finlandese.

Instancabile terminale offensivo, Pohjanpalo è stato titolare in tutte le gare disputate dal Palermo dal 9 febbraio a oggi, venendo sostituito soltanto in 7 occasioni su 31. Forza, continuità e determinazione fanno del finlandese un lusso per la Serie B in termini di affidabilità ed efficacia. Già nella scorsa stagione, in 16 presenze, aveva messo a segno 9 reti, lasciando intravedere subito il suo impatto. Un rendimento confermato e amplificato in questa annata, come ricorda ancora Salvatore Orifici del Giornale di Sicilia.

Inzaghi ha costruito l’intero impianto offensivo del Palermo attorno al numero 20, arrivando anche a rivedere alcune scelte tecnico-tattiche per esaltare le sue caratteristiche. Con 11 gol all’attivo, Pohjanpalo è il capocannoniere della Serie B, con tre reti di vantaggio sulla coppia Coda-Gliozzi. Gol tutt’altro che banali: ogni volta che il finlandese è andato a segno, il Palermo ha sempre vinto o pareggiato. Un dato che si riflette anche nella percentuale di partecipazione al gol, pari al 56%, a conferma di quanto l’attacco rosanero poggi, oggi, soprattutto sulle spalle del suo bomber, come conclude Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia.