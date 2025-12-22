Palermo, emergenza difesa: Inzaghi fa la conta verso il Padova

Fare la conta dei disponibili e costruire la miglior formazione possibile per battere il Padova e salutare il 2025 nel modo giusto. È questo il piano di Inzaghi alla vigilia dell’ultima gara dell’anno al Barbera, come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia. Il tecnico rosanero, però, deve fare i conti con una vera e propria emergenza difensiva.

Contro i veneti, infatti, il Palermo sarà costretto a rinunciare a Bani e Diakité, entrambi fermati dal giudice sportivo. Un’assenza pesante che riduce ulteriormente le opzioni nel reparto arretrato e obbliga Inzaghi a valutare soluzioni alternative, come sottolinea ancora Salvatore Orifici sulle colonne del Giornale di Sicilia.

La speranza del tecnico è legata al recupero di Bereszynski e Pierozzi. Il primo è stato fermato da una botta rimediata durante la rifinitura, il secondo da un affaticamento muscolare che ne ha consigliato lo stop precauzionale. Secondo quanto riportato da Salvatore Orifici del Giornale di Sicilia, filtra un cauto ottimismo, anche se la situazione resta in evoluzione.

Lo staff medico monitorerà entrambi giorno per giorno e già nelle prossime ore sono previste nuove valutazioni decisive. Inzaghi incrocia le dita, consapevole che recuperare almeno uno dei due significherebbe avere più margine nella gestione della linea difensiva, in una partita che il Palermo non può permettersi di sbagliare. Come conclude Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, l’obiettivo è stringere i denti, superare l’emergenza e chiudere l’anno con tre punti pesanti davanti al proprio pubblico.