Pisa, Semper: «Non abbiamo ancora fatto niente, dobbiamo rimanere con i piedi per terra»

Alla vigilia di Pisa-Sampdoria, il portiere Adrian Semper ha rilasciato una breve dichiarazione a margine della presentazione della quarta maglia dei toscani, svolta nel pomeriggio di ieri, giovedì 7 novembre. Ecco le sue parole:

«Sempre bello vedere tanta gente che testimonia il proprio affetto. È un buon momento per la squadra, ma non abbiamo ancora fatto niente e dobbiamo rimanere concentrati e con i piedi per terra come dice il mister».