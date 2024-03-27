Pisa-Palermo, arbitra Fourneau. Le designazioni arbitrali della 31^ giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 27, 2024

Sono state rese note le designazioni arbitrali della 31^ giornata del campionato di serie B. Pisa-Palermo sarà arbitrata da Francesco Fourneau di Roma.

Ecco tutte le designazioni:

MODENA – BARI h. 12.30

BONACINA

RICCI – NIEDDA

IV: RESTALDO

VAR: GARIGLIO

AVAR: PAGANESSI

 

COMO – SUDTIROL h. 15.00

PICCININI

IMPERIALE – ROCCA

IV: BORDIN

VAR: GIUA (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

AVAR: MUTO (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

 

COSENZA – BRESCIA h. 15.00

MASSIMI

TOLFO – CATALLO

IV: DI REDA

VAR: PEZZUTO (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

AVAR: LONGO (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

 

LECCO – CITTADELLA h. 15.00

ZUFFERLI

ZINGARELLI – POLITI

IV: DI LORETO

VAR: NASCA (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)

AVAR: PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)

 

PARMA – CATANZARO h. 15.00

BARONI

CIPRIANI – BELSANTI

IV: GALIPO’

VAR: MANGANIELLO (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)

AVAR: VOLPI (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)

 

PISA – PALERMO h. 15.00

FOURNEAU

MASSARA – BITONTI

IV: SACCHI G.

VAR: GHERSINI (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)

AVAR: DI VUOLO (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)

 

SPEZIA – ASCOLI h. 15.00

SOZZA

CAPALDO – FONTANI

IV: IACOBELLIS

VAR: MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)

AVAR: CAMPLONE (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)

 

VENEZIA – REGGIANA h. 15.00

DI MARCO

CAVALLINA – SEVERINO

IV: UBALDI

VAR: MAGGIONI

AVAR: MINELLI

 

CREMONESE – FERALPISALO’ h. 18.00

COLLU

BACCINI – LUCIANI

IV: GIANQUINTO

VAR: DI MARTINO

AVAR: TREMOLADA

 

SAMPDORIA – TERNANA h. 20.30

PRONTERA

MARGANI – ARACE

IV: DIOP

VAR: MIELE

AVAR: CHIFFI

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