Serie B, al via l’8ª giornata: il programma e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2026
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La Serie B torna in campo per l’ottava giornata di campionato, con un programma ricco di sfide importanti sia nella corsa alla promozione sia nella lotta per evitare le ultime posizioni. Il Palermo guida la classifica con 19 punti e punta a consolidare il primato, mentre Mantova, Pisa e Modena proveranno ad accorciare le distanze dalla formazione rosanero.

Il turno si aprirà venerdì 23 ottobre con Empoli-L.R. Vicenza e proseguirà tra sabato e domenica, quando il Palermo ospiterà la Carrarese allo stadio Renzo Barbera.


Palermo-Carrarese, i rosanero vogliono allungare in vetta

La formazione allenata da Filippo Inzaghi arriva all’ottava giornata da capolista solitaria, forte di 19 punti conquistati nelle prime sette partite, grazie a sei vittorie e un pareggio.

Il Palermo è ancora imbattuto e presenta numeri importanti: 16 reti realizzate e appena 7 subite, con una differenza reti di +9.

Domenica 25 ottobre, alle ore 15, i rosanero affronteranno al Renzo Barbera la Carrarese, attualmente quattordicesima con 7 punti.

La formazione toscana ha conquistato due vittorie, un pareggio e quattro sconfitte, realizzando 6 gol e subendone 7.

Per il Palermo sarà un’occasione importante per confermare il proprio rendimento e mantenere il vantaggio sulle inseguitrici.

Mantova e Pisa all’inseguimento, Modena a quota 13

Alle spalle del Palermo la classifica presenta un gruppo di squadre racchiuse in pochi punti.

Il Mantova occupa la seconda posizione con 14 punti, frutto di quattro vittorie, due pareggi e una sconfitta. La squadra lombarda sarà impegnata sabato alle ore 15 sul campo della Virtus Entella.

A una lunghezza di distanza si trovano Pisa e Modena, entrambe a quota 13.

Il Pisa affronterà domenica alle 17:15 l’Hellas Verona in trasferta, mentre il Modena ospiterà il Cesena sabato alle ore 15.

Un turno che potrebbe modificare gli equilibri nelle posizioni immediatamente alle spalle della capolista.

Südtirol-Sampdoria, sfida delicata per i blucerchiati

Tra le partite più interessanti dell’ottava giornata figura anche Südtirol-Sampdoria, in programma sabato alle ore 15.

La formazione altoatesina occupa il quinto posto con 12 punti, mentre i blucerchiati sono ultimi con appena 4 punti conquistati in sette giornate.

La Sampdoria arriva all’appuntamento dopo il cambio di allenatore, con Luca D’Angelo chiamato a risollevare una squadra reduce da un avvio particolarmente complicato.

I liguri hanno ottenuto una sola vittoria e un pareggio, perdendo cinque partite. Preoccupa soprattutto il dato difensivo, con 15 reti incassate, il numero più alto insieme a quello del L.R. Vicenza.

Serie B, il programma completo dell’8ª giornata

Partita Data e ora
Empoli-L.R. Vicenza Venerdì 23 ottobre, 20:30
Avellino-Padova Sabato 24 ottobre, 15:00
Cremonese-Juve Stabia Sabato 24 ottobre, 15:00
Modena-Cesena Sabato 24 ottobre, 15:00
Südtirol-Sampdoria Sabato 24 ottobre, 15:00
Virtus Entella-Mantova Sabato 24 ottobre, 15:00
Catanzaro-Ascoli Sabato 24 ottobre, 17:15
Arezzo-Benevento Sabato 24 ottobre, 19:30
Palermo-Carrarese Domenica 25 ottobre, 15:00
Hellas Verona-Pisa Domenica 25 ottobre, 17:15

Serie B, la classifica dopo 7 giornate

Pos. Squadra Punti G V N P
1 Palermo 19 7 6 1 0
2 Mantova 14 7 4 2 1
3 Pisa 13 7 4 1 2
4 Modena 13 7 4 1 2
5 Südtirol 12 7 3 3 1
6 Ascoli 12 7 3 3 1
7 Avellino 11 7 3 2 2
8 Benevento 11 7 3 2 2
9 Arezzo 10 7 3 1 3
10 Virtus Entella 9 7 2 3 2
11 Hellas Verona 8 7 2 2 3
12 Cesena 8 7 1 5 1
13 Carrarese 7 7 2 1 4
14 Empoli 7 7 2 1 4
15 Padova 7 7 2 1 4
16 Cremonese 6 7 1 3 3
17 L.R. Vicenza 6 7 1 3 3
18 Juve Stabia* 5 7 2 3 2
19 Catanzaro 4 7 1 1 5
20 Sampdoria 4 7 1 1 5

Juve Stabia: 4 punti di penalizzazione.

Palermo, cinque punti di vantaggio sulla seconda

La classifica fotografa un avvio di stagione particolarmente positivo per il Palermo, che ha già accumulato cinque punti di vantaggio sul Mantova secondo e sei su Pisa e Modena.

I rosanero sono inoltre l’unica formazione ancora imbattuta dopo sette giornate.

L’ottavo turno offrirà quindi alla squadra di Inzaghi l’opportunità di rafforzare ulteriormente il primato, mentre le inseguitrici saranno chiamate a rispondere per evitare che il distacco aumenti.

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