Corriere dello Sport: “Palermo-Carrarese, le probabili formazioni: Hernani dal 1′, Bani verso la panchina. Le scelte di Inzaghi e Pagliuca”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2026
palermo padova 2-1 (111) gabruelloni inzaghi estevez

Il Palermo si prepara ad affrontare la Carrarese nella sfida in programma domenica 25 ottobre alle ore 15 allo stadio Renzo Barbera. Filippo Inzaghi valuta alcune modifiche alla formazione titolare, mentre i toscani dovranno fare i conti con due assenze per infortunio e con la squalifica del proprio allenatore.

Secondo le probabili formazioni del Corriere dello Sport, in casa rosanero prende quota l’ipotesi di una panchina iniziale per Mattia Bani. Il capitano potrebbe essere risparmiato, lasciando spazio a uno tra Giangiacomo Magnani e Patryk Peda al fianco di Pietro Ceccaroni. Magnani appare favorito nel ballottaggio, mentre sulla corsia destra Pierozzi, recuperato, è in vantaggio su Cassandro.


Come riportato dal Corriere dello Sport, una delle novità più significative potrebbe riguardare la trequarti. Hernani ha concrete possibilità di partire dal primo minuto, agendo alle spalle di Pohjanpalo insieme a Vavassori e Johnsen. In mediana dovrebbero trovare conferma Segre e Ranocchia, con Augello sulla fascia sinistra e Perin tra i pali.

Sul fronte Carrarese, il Corriere dello Sport segnala le assenze di Dagba e Bonfanti, entrambi indisponibili da alcune settimane a causa di problemi fisici. Non sarà inoltre in panchina Guido Pagliuca, fermato dal giudice sportivo: il tecnico seguirà la partita dalla tribuna, mentre a guidare la squadra a bordo campo sarà Lazzari.

La formazione toscana dovrebbe presentarsi con il 3-5-2, affidandosi alla coppia offensiva Rubino-Abiuso. Secondo il Corriere dello Sport, davanti al portiere Pizzignacco agiranno Ruggeri, Oliana e Reale, mentre a centrocampo sono previsti Belloni, Parlanti, Braunöder, Schiavi e Rouhi.

PALERMO (4-2-3-1): Perin; Pierozzi, Magnani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Vavassori, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo.

A disposizione: Fortin, Nespola, Cassandro, Peda, Bani, Bozzolan, Gomes, Estevez, Mazzitelli, Gyasi, Palumbo, Gabrielloni.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

CARRARESE (3-5-2): Pizzignacco; Ruggeri, Oliana, Reale; Belloni, Parlanti, Braunöder, Schiavi, Rouhi; Rubino, Abiuso.

A disposizione: Garofani, Guercio, Cudrig, Romani, Topalovic, Cissé, Pinelli, Parlanti, Vujevic, Esteves, Finotto, Marconi.

Allenatore: Guido Pagliuca (squalificato, in panchina Lazzari).

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