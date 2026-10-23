Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi prepara le rotazioni contro la Carrarese: Bani verso il riposo, chance per Hernani e Magnani”

Il Palermo si prepara ad affrontare la Carrarese con qualche novità nell’undici iniziale. Filippo Inzaghi valuta alcune modifiche alla formazione in vista della sfida di domenica al Renzo Barbera, primo appuntamento di un ciclo di tre partite in una settimana. Non si profila un turnover radicale, ma la possibilità di cambiare due o tre interpreti per gestire le energie e mantenere alta l’intensità della squadra.

Come riferisce Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la gestione delle forze fisiche e mentali rappresenta uno degli aspetti principali del lavoro svolto a Torretta. Ieri mattina la squadra ha effettuato una seduta di recupero, con attività individuali tra palestra e fisioterapia. L’attenzione resta concentrata sulla Carrarese di Guido Pagliuca, che sarà squalificato, ma alcune decisioni potrebbero essere influenzate anche dalla successiva trasferta di mercoledì contro il Pisa.





Il primo possibile cambiamento riguarda la difesa. Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport sottolinea come Mattia Bani, reduce da un intervento alla mano destra, potrebbe essere risparmiato. Il capitano sarebbe nelle condizioni di scendere in campo con un tutore protettivo, ma Inzaghi potrebbe preferire preservarlo in vista della gara contro il Pisa. Per sostituirlo sono in corsa Giangiacomo Magnani e Patryk Peda, con il primo che sembra partire favorito.

Indicazioni in questo senso sono arrivate dall’esercitazione tattica di mercoledì. Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, Inzaghi ha provato uno schieramento con Pierozzi sulla fascia destra e Hernani sulla trequarti al posto di Antonio Palumbo, impegnato in un programma di gestione. Il fantasista campano potrebbe iniziare dalla panchina contro la Carrarese, entrando eventualmente a gara in corso, per poi tornare titolare tre giorni dopo alla Cetilar Arena.

Il modulo di riferimento dovrebbe restare il 4-2-3-1, con Segre e Ranocchia che sembrano destinati a conservare il proprio posto in mediana. Le valutazioni dell’allenatore riguarderanno però anche quei giocatori che finora hanno trovato meno spazio e che potrebbero offrire alternative importanti nel corso dei tre impegni ravvicinati.

Come evidenzia ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, tra questi c’è Luca Mazzitelli, utilizzato finora soltanto a partita in corso. Il centrocampista è stato impiegato prevalentemente in un sistema a tre, ma possiede le caratteristiche per giocare anche in una mediana a due e potrebbe rappresentare una soluzione dal primo minuto. Scalpitano inoltre Gomes ed Estevez, mentre sulla corsia sinistra Bozzolan attende un’occasione alle spalle di Augello, finora uno degli elementi maggiormente utilizzati.

La sfida contro la Carrarese potrebbe dunque rappresentare il momento giusto per dare spazio a qualche alternativa senza stravolgere l’identità della squadra. Inzaghi dovrà trovare il giusto equilibrio tra la necessità di conquistare altri tre punti al Barbera e quella di distribuire le energie in vista dei successivi appuntamenti.