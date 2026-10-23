Serie B, al via l’8ª giornata: stasera Empoli-Vicenza. Le probabili formazioni

L’ottava giornata di Serie B si apre con una sfida che potrebbe avere un peso importante sul cammino di entrambe le squadre. Empoli e L.R. Vicenza si affrontano nell’anticipo del venerdì, in un confronto tra due formazioni protagoniste di un avvio di campionato al di sotto delle aspettative.

Come racconta Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, il match mette di fronte due allenatori chiamati a trovare risposte immediate: Matteo Andreoletti, alla ricerca del primo successo sulla panchina dell’Empoli, e Fabio Gallo, intenzionato a rilanciare un Vicenza reduce da una sconfitta e da un pareggio.





Empoli-Vicenza, punti pesanti per allontanarsi dalle zone basse

La classifica racconta una situazione delicata per entrambe le formazioni, separate da una sola lunghezza.

L’Empoli occupa la quattordicesima posizione con 7 punti, gli stessi di Carrarese e Padova, mentre il Vicenza è diciassettesimo a quota 6.

Una graduatoria ancora corta, ma che rende particolarmente importante il confronto diretto.

Secondo quanto evidenzia Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, entrambe le squadre hanno mostrato difficoltà in questa prima parte della stagione, pur senza accusare un distacco particolarmente ampio dalle posizioni di metà classifica.

Per l’Empoli, soprattutto, la partita rappresenta un’opportunità per trovare continuità dopo il recente cambio di guida tecnica.

Andreoletti cerca la prima vittoria sulla panchina dell’Empoli

Matteo Andreoletti arriva alla sfida con l’obiettivo di conquistare il primo successo da quando ha preso il posto di Guido Pagliuca, sostituito all’inizio di ottobre.

Finora, il nuovo allenatore ha raccolto una sconfitta contro il Palermo e un pareggio contro l’Ascoli.

Due risultati che hanno rallentato il tentativo di risalita della formazione toscana.

Andreoletti proverà dunque a sfruttare il fattore campo per imprimere una svolta al percorso dell’Empoli e riportare maggiore serenità nell’ambiente.

Vicenza, Gallo chiede una reazione: «Dobbiamo fare meglio con la palla»

Dall’altra parte, il Vicenza arriva all’appuntamento con la necessità di migliorare soprattutto nella gestione del possesso e nella qualità della manovra.

Come riportato da Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, Fabio Gallo ha analizzato le difficoltà della squadra, chiedendo ai suoi calciatori un atteggiamento più efficace.

«Per poter vincere non dobbiamo limitarci solo all’atteggiamento. Bisogna fare meglio con la palla, cercare di giocare più puliti e di alzare il livello tecnico. C’è la possibilità di recuperare tutti anche se bisogna fare attenzione alle condizioni di Monaco, Di Stefano e Romagnoli, oltre a quelle di Yepes».

Il tecnico ha dunque sottolineato la necessità di abbinare determinazione e qualità tecnica, valutando contemporaneamente le condizioni di alcuni elementi della rosa.

Gallo: «Abbiamo analizzato il 2-2 dell’ultima uscita»

L’allenatore biancorosso è tornato anche sull’ultimo impegno di campionato, concluso con un pareggio per 2-2.

«Abbiamo analizzato poco il 2-2 dell’ultima uscita preferendo allenarci al meglio per cercare di correggere alcune cose».

Una scelta dettata dalla volontà di sfruttare il tempo disponibile per lavorare direttamente sul campo.

Gallo ha inoltre fatto riferimento alle condizioni di due giocatori.

«Rada fa parte dei convocati mentre Cuomo resta ai box. Per quanto riguarda Corazza e Rauti giocheranno dall’inizio».

Indicazioni importanti in vista di una partita nella quale il Vicenza cercherà di ritrovare risultati e fiducia.

L’atteggiamento sarà decisivo: «Voglio una squadra capace di reagire»

Nel corso della presentazione della gara, Fabio Gallo ha insistito soprattutto sulla necessità di affrontare le difficoltà con maggiore determinazione.

«L’atteggiamento che chiedo alla squadra è quello di non sbagliare l’approccio e di chiudere senza avere rimorsi. Bisogna arrivare a fine partite e dire che ho fatto il massimo per i miei compagni e per me stesso».

Parole che evidenziano quanto l’aspetto mentale possa incidere in una fase delicata del campionato.

Come sottolinea Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, Empoli e Vicenza arrivano a questo appuntamento con la necessità di trovare una svolta, in una classifica che lascia ancora spazio per recuperare terreno.

L’anticipo dell’ottava giornata rappresenterà quindi un esame importante per entrambe, con Andreoletti alla ricerca della prima vittoria e Gallo deciso a riportare il Vicenza sulla strada dei risultati positivi.