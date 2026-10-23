Giornale di Sicilia: “Palermo, Pierozzi torna in gruppo. Bani recupera gradualmente, Barba resta in dubbio. Problemi per i biglietti di Pisa”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2026
palermo catanzaro 3-2 (22) tifosi

Il Palermo prosegue la preparazione in vista della sfida di domenica contro la Carrarese al Renzo Barbera. Arrivano segnali incoraggianti dall’infermeria rosanero, soprattutto per quanto riguarda le condizioni di Pierozzi, mentre restano da valutare le situazioni di Bani e Barba. Intanto, è partita la vendita dei biglietti per la trasferta di mercoledì a Pisa, ma non sono mancati i primi disagi per i tifosi.

Come riportato dal Giornale di Sicilia, la squadra di Filippo Inzaghi ha svolto ieri una sola seduta di allenamento, dividendosi tra palestra e campo. La notizia più positiva riguarda Pierozzi, tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo dopo il problema fisico che lo aveva costretto a fermarsi.


Il Giornale di Sicilia si sofferma anche sulle condizioni di Mattia Bani. Il capitano rosanero, sottoposto nei giorni scorsi a un intervento chirurgico per una frattura a un dito della mano, sta riprendendo gradualmente il lavoro con i compagni. Più complicata, invece, la situazione di Federico Barba, il cui recupero in vista della Carrarese appare difficile.

Nel frattempo, come evidenzia il Giornale di Sicilia, è iniziata la vendita dei 1.100 biglietti disponibili per la trasferta di mercoledì prossimo a Pisa. Per i residenti nella provincia di Palermo, l’acquisto è consentito esclusivamente nel settore ospiti ed è riservato ai possessori della tessera di fidelizzazione del club rosanero.

Le prime ore di prevendita, tuttavia, sono state accompagnate da alcune difficoltà. Secondo quanto riferisce il Giornale di Sicilia, numerosi sostenitori del Palermo non sono riusciti a completare l’acquisto dei tagliandi a causa di problemi legati alla registrazione sul portale del Pisa.

L’attenzione della squadra resta concentrata sulla Carrarese, ma per i tifosi rosanero è già iniziato anche il conto alla rovescia verso la trasferta in Toscana.

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