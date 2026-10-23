Giornale di Sicilia: “Palermo, il Barbera è un fortino contro le piccole: 17 vittorie su 17. Inzaghi punta a proseguire la serie”

Il Palermo non vuole fermarsi e si prepara ad affrontare la Carrarese con un dato che certifica la propria forza contro le squadre di medio-bassa classifica. Da quando Filippo Inzaghi siede sulla panchina rosanero, il rendimento contro queste avversarie è stato quasi impeccabile, soprattutto al Renzo Barbera, dove sono arrivate 17 vittorie in altrettanti incontri.

Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, nelle ultime due stagioni il Palermo ha perso soltanto una volta contro formazioni dall’ottavo posto in giù. L’unico passo falso risale alla sfida di marzo contro il Pescara, terminata 2-1 dopo che i rosanero erano riusciti a portarsi in vantaggio. Per il resto, il bilancio è di 23 vittorie e sei pareggi, numeri che testimoniano la continuità della squadra negli incontri sulla carta più abbordabili.





Il dato più significativo riguarda proprio le partite casalinghe. Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia sottolinea come il Palermo abbia conquistato 17 successi su 17 contro le formazioni di medio-bassa classifica affrontate al Barbera. Un rendimento che i rosanero vogliono confermare domenica contro la Carrarese, anche per dare continuità a un 2026 nel quale hanno vinto tutte le gare interne tranne quella di marzo contro la Juve Stabia.

In questa stagione, inoltre, la squadra di Inzaghi ha dimostrato di saper imporsi anche lontano da casa. Le vittorie di Arezzo ed Empoli hanno consolidato un percorso che ha visto soltanto l’Avellino riuscire a conquistare punti contro il Palermo, grazie all’1-1 del Partenio. Tutte le altre avversarie sono state battute, compreso il Mantova nell’ultimo turno.

Come ricorda Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, escludendo Mantova e Avellino, i rosanero hanno affrontato finora squadre collocate dal nono posto in giù, vincendo contro Juve Stabia, Arezzo, Sampdoria, Padova ed Empoli. La Carrarese, attualmente tredicesima, rientra in questa fascia di classifica, ma arriva al Barbera dopo due successi consecutivi, l’ultimo dei quali contro il Modena, terzo in graduatoria.

Per questo motivo, Inzaghi dovrà chiedere ai suoi massima concentrazione. Nelle precedenti partite non sono mancati momenti di difficoltà: cali di rendimento contro Juve Stabia, Arezzo e Sampdoria, una partenza complicata con il Padova e qualche occasione non sfruttata a Empoli. Situazioni che il Palermo dovrà evitare contro una formazione rilanciata dal cambio di allenatore.

Il successo di Mantova ha comunque rafforzato ulteriormente la fiducia dei rosanero, consentendo loro di portarsi a cinque punti di vantaggio sulla seconda posizione. Un margine importante, soprattutto considerando il calendario impegnativo che attende la squadra nelle prossime settimane.

Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia richiama infatti l’attenzione sui prossimi appuntamenti: dopo la Carrarese arriverà la difficile trasferta di Pisa, seguita dalla gara casalinga con il Vicenza e dalle trasferte contro Ascoli e Catanzaro. Successivamente il Palermo affronterà Südtirol e Benevento al Barbera, Verona in trasferta, Cremonese in casa, Cesena fuori ed Entella davanti al proprio pubblico, prima della sfida di Modena indicata a chiusura del calendario.

Un percorso che richiederà continuità e capacità di gestire gli impegni. Il primo ostacolo sarà la Carrarese, contro la quale il Palermo proverà a difendere la propria imbattibilità casalinga negli scontri con le squadre di medio-bassa classifica e a consolidare ulteriormente il primato.