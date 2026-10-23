Repubblica: “Palermo, il Barbera torna a riempirsi: già 30mila biglietti. Inzaghi sogna la quarta vittoria consecutiva”

Il Palermo ritrova il Renzo Barbera e l’abbraccio dei suoi tifosi. Dopo oltre un mese dall’ultima partita casalinga contro il Padova, i rosanero torneranno a giocare davanti al proprio pubblico domenica contro la Carrarese, in una sfida che potrebbe regalare alla squadra di Filippo Inzaghi la quarta vittoria consecutiva. Sugli spalti si preannuncia ancora una volta una cornice di pubblico straordinaria, con circa 30mila biglietti già staccati.

Come racconta Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il Palermo arriva all’appuntamento dopo aver conquistato sei punti nelle trasferte di Empoli e Mantova, confermandosi l’unica squadra ancora imbattuta del campionato di Serie B. La formazione rosanero vuole adesso sfruttare il fattore casalingo per allungare ulteriormente la propria serie positiva e centrare un poker di successi consecutivi che Inzaghi non ha ancora ottenuto da quando guida il club siciliano.





Il Barbera rappresenta una delle principali certezze della squadra. Alessandro Geraci su Repubblica Palermo ricorda che il Palermo non perde in casa dal 28 ottobre 2025, quando venne sconfitto 3-0 dal Monza. Da allora, lo stadio di viale del Fante è diventato un punto di forza per i rosanero, sostenuti da un pubblico che continua a garantire numeri da categoria superiore.

Anche contro la Carrarese si va verso il tutto esaurito. Sono già 30mila i biglietti staccati, una cifra destinata a crescere nelle ultime ore di prevendita. In questa stagione il Palermo ha sempre superato la soglia dei 30mila spettatori, fatta eccezione per la partita contro il Padova, quando le presenze si fermarono a 29.194 anche a causa del violento nubifragio che colpì la città.

Come evidenzia Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, nessun’altra squadra di Serie B può vantare un seguito paragonabile a quello rosanero. La Sampdoria ha sottoscritto più abbonamenti, 20.792 contro i 17.004 del Palermo, ma il dato del club siciliano è stato condizionato dagli imminenti lavori di ristrutturazione dello stadio.

I numeri delle presenze premiano invece nettamente il Barbera. Il massimo stagionale della Sampdoria è stato di 24.883 spettatori contro la Juve Stabia, mentre il Palermo ha raggiunto quota 33.196 proprio contro i blucerchiati, superando il precedente primato di 32.922 registrato nella passata stagione contro il Modena.

La sfida con la Carrarese assume un significato importante anche per il calendario. Dopo l’impegno casalingo, il Palermo affronterà tre trasferte contro Pisa, Ascoli e Catanzaro, intervallate dalla partita interna con il Vicenza. Conquistare altri tre punti davanti al proprio pubblico permetterebbe dunque ai rosanero di affrontare i prossimi appuntamenti con ulteriore fiducia.

La Carrarese, però, arriva al Barbera in crescita dopo il cambio di allenatore. Guido Pagliuca non potrà sedere in panchina a causa di una squalifica di tre giornate, provvedimento che riguarda anche il suo vice. Inzaghi ha già richiamato l’attenzione sulla difficoltà dell’incontro, chiedendo ancora una volta il sostegno dei tifosi.

«I nostri avversari, per merito del nuovo tecnico che li ha sistemati, hanno cambiato marcia, ma noi giochiamo nel nostro stadio e abbiamo bisogno della nostra gente. Spero nel sold out e che sia strapieno, perché Palermo merita un’altra grande partita. Dobbiamo essere tutti insieme per batterli».

Parole che, come sottolinea Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, testimoniano quanto il tecnico consideri fondamentale la spinta del pubblico. Dopo le vittorie lontano dalla Sicilia, il Palermo vuole tornare a festeggiare davanti alla propria gente, trasformando ancora una volta il Barbera in un alleato nella corsa verso la Serie A.