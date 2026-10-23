Il Tirreno: “Carrarese, ricorso contro la squalifica di Pagliuca: il club contesta le tre giornate di stop e la multa”

La Carrarese prepara la trasferta di Palermo, ma nel frattempo si muove anche sul fronte della giustizia sportiva. La società toscana ha deciso di presentare ricorso contro la squalifica di tre giornate inflitta all’allenatore Guido Pagliuca, accompagnata da un’ammenda di 3mila euro. L’obiettivo è ottenere una revisione del provvedimento disciplinare.

Come riporta Luca Santoni su Il Tirreno, la decisione del club è arrivata dopo la pubblicazione delle decisioni degli organi di giustizia sportiva. La Carrarese ha intenzione di rivolgersi alla Corte Sportiva d’Appello competente per contestare la sanzione, mentre dalla ricezione degli atti ufficiali decorreranno i cinque giorni disponibili per presentare la documentazione necessaria.





La squalifica, come ricostruisce Luca Santoni su Il Tirreno, è stata disposta dal giudice sportivo dopo l’espulsione di Pagliuca al 43′ del secondo tempo della partita contro il Modena. Nel provvedimento si fa riferimento a un comportamento intimidatorio nei confronti del direttore di gara, con il tecnico che avrebbe accompagnato l’arbitro fuori dal terreno di gioco.

La società apuana, tuttavia, non condivide la ricostruzione disciplinare e ha annunciato la volontà di tutelare il proprio allenatore. Nel comunicato riportato da Luca Santoni su Il Tirreno, la Carrarese definisce la sanzione sproporzionata rispetto agli episodi contestati, sottolineando la necessità di rispettare le decisioni degli ufficiali di gara, ma anche di garantire un confronto corretto e professionale tra le componenti del sistema calcistico.

La vicenda assume particolare rilevanza in vista della trasferta al Renzo Barbera. La Carrarese, infatti, si prepara ad affrontare il Palermo di Filippo Inzaghi domenica 25 ottobre alle ore 15, in una partita importante per entrambe le formazioni.

Come evidenzia ancora Luca Santoni su Il Tirreno, il club toscano dovrà quindi gestire anche la situazione legata alla propria guida tecnica, in attesa di conoscere l’esito del ricorso. La società punta a ottenere una riduzione della squalifica, mentre la squadra prosegue la preparazione per la sfida contro i rosanero.