Giornale di Sicilia: “Palermo, tre partite in sette giorni: Inzaghi studia il turnover. Da Peda a Hernani, chi può trovare spazio”

Tre partite in sette giorni e la necessità di gestire le energie senza perdere competitività. Il Palermo di Filippo Inzaghi si prepara ad affrontare il primo vero ciclo ravvicinato della stagione: domenica la Carrarese al Renzo Barbera, mercoledì la trasferta di Pisa e, nella settimana successiva, la sfida casalinga contro il Vicenza. Un calendario impegnativo che potrebbe spingere il tecnico rosanero a modificare alcune delle scelte effettuate finora.

Come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, questo trittico di gare rappresenta un’occasione importante soprattutto per quei giocatori che, nelle prime giornate, hanno trovato spazio prevalentemente a partita in corso. Inzaghi potrebbe concedere maggiore minutaggio alle alternative, distribuendo le energie tra i vari reparti.





In difesa, uno dei principali candidati a partire dall’inizio è Patryk Peda, sempre tenuto in grande considerazione dall’allenatore. Il polacco potrebbe trovare una maglia da titolare già contro la Carrarese, prendendo il posto di Mattia Bani. Sulla corsia sinistra, invece, scalpita Bozzolan, pronto a concedere un turno di riposo ad Augello, finora sempre utilizzato senza essere mai sostituito. Per l’esterno potrebbe arrivare un’occasione nella sfida contro il Vicenza.

Anche il centrocampo potrebbe essere interessato dalle rotazioni. Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia evidenzia come Segre e Ranocchia siano stati finora due punti fermi dello schieramento rosanero, nonostante la presenza di alternative importanti. Estevez, Gomes e Mazzitelli aspettano infatti la possibilità di partire dal primo minuto e il calendario potrebbe offrire a uno di loro l’opportunità di mettersi in mostra.

In attacco, l’assenza di Strefezza riduce le possibilità di scelta, ma Inzaghi dispone comunque di diverse soluzioni. Hernani rappresenta una delle principali alternative sulla trequarti, ruolo nel quale si è alternato con Palumbo durante questa prima fase di campionato. Un avvicendamento che potrebbe riproporsi anche nei prossimi impegni.

Come osserva Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, un’altra risorsa è Gyasi, utilizzabile su entrambe le corsie offensive. Il numero 11 può infatti sostituire sia Johnsen sia Vavassori, permettendo all’allenatore di concedere un turno di riposo a uno dei due esterni.

Infine, resta aperta anche la possibilità di un avvicendamento al centro dell’attacco. Gabrielloni ha già sostituito Pohjanpalo in alcuni momenti delle precedenti partite e potrebbe essere nuovamente chiamato in causa qualora Inzaghi decidesse di preservare il centravanti finlandese.

Secondo Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il ciclo contro Carrarese, Pisa e Vicenza potrebbe dunque rappresentare il momento ideale per coinvolgere maggiormente tutta la rosa. Le alternative non mancano e Inzaghi avrà l’opportunità di verificarne l’affidabilità, mantenendo alta la competitività della squadra in una fase particolarmente intensa del calendario.