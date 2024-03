Delio Rossi: «Diversi club mi hanno cercato, sono in attesa»

L’ex tecnico del Palermo Delio Rossi ha parlato ai microfoni di “Mitico Channel”, nella trasmissione “A sud della C”, rilasciando le seguenti parole:

«Campionato Foggia? Abbastanza indecifrabile come sempre. Per il Foggia può essere ancora lunga e mi auguro ci sia un epilogo finale anche migliore del mio“. Su quanto è cambiata la Serie C, invece: “Ci sono valori tecnici più bassi. Qualcosa di interessante la trovi nei ragazzi. In generale, comunque, fatico a fare un confronto».

«Ci sono state diverse squadre che mi hanno cercato. Non sto a dire quali, ma con nessuna di queste mi sono seduto a parlare. Avevo e ho un debito di riconoscenza nei confronti di Foggia, ho ancora affetti qui. Onestamente la Serie C non è il mio campionato. Non so cambiare nemmeno una lampadina, ma so fare l’allenatore. C’è stata qualche situazione quest’anno con qualche squadra ma non è scattata la scintilla. Può darsi capiterà qualcosa, all’estero qualcuna non è andata in porto. Sono in attesa, adesso c’è qualche situazione che si sta evolvendo».