Binda: «Playoff di C un bluff? Il Palermo ha dimostrato il contrario rispetto al Lecco»

Nicola Binda ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Pianetaserieb.it. L’esperto giornalista de “La Gazzetta dello Sport” ha parlato della lotta promozione della cadetteria e anche dei playoff di Serie C:

I playoff di Serie C coinvolgono tante squadre, lo scorso anno il Lecco è salito in Serie B ma in cadetteria ha floppato. Questi playoff sono una genialata o un bluff?

« È vero il Lecco ma il Palermo l’anno prima ha dimostrato il contrario. La formula esiste sin dall’inizio e dunque le squadre sanno dall’inizio. Quindi essere in forma solo ai playoff non è un reato ma anzi è un merito. Il Lecco durante l’anno era anche stato ai primi posti in Serie C e poi ha trovato un mese magico in cui era imbattibile. In Serie B sarebbe bastata un po’ più lungimiranza e saggezza e non fare mercati così impulsivi e poco logici».

La lotta per la Serie A è serrata: chi vedi favorita?

« Lo scontro diretto tra Venezia e Cremonese è un motivo che favorisce il Como. Penso che tutte abbiano le qualità per rendere la sfida equilibrata e combattuta fino alla fine. Pensavo che la Cremonese potesse essere un po’ favorita ma ogni tanto ha dei blackout che sorprendono. I grigiorossi dipendono molto dagli uomini di fantasia come Vazquez, Johnsen e Falletti che ogni tanto spengono la luce e senza di loro avere un’ottima difesa non basta. Vedo i grigiorossi un po’ dipendenti dall’umore di questi tre.

Il Venezia non è secondo per caso e deve difendere il posto anche nello scontro diretto in casa. Vanoli probabilmente è il migliore di quest’anno in Serie B sia perché è quasi una novità sia per i cambi di modulo, la motivazione che dà ai calciatori. Il Venezia è un pizzico davanti».