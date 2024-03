Pisa verso il Palermo, Masucci: «Partita giusta per ripartire»

Gaetano Masucci è stato ospite della trasmissione “Il Neroazzurro” di 50 Canale. Il giocatore del Pisa ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sulla sfida di lunedì contro il Palermo:

«È la partita giusta per ripartire e ci darà stimoli, soprattutto perchè giochiamo contro un avversario del genere. Ci potrebbe permettere di darci uno slancio enorme. Mi aspetto una partita a viso aperto visto che entrambe le squadre vorranno vincere. Al Speriamo di ripagare in campo il possibile entusiasmo sugli spalti dell’Arena Garibaldi.

Pisa in difficoltà? Siamo un gruppo forte e la forza c’è sempre stata da quando sono arrivato qui. Poi ovviamente col passare degli anni cambiano anche gli obbiettivi, arrivano giocatori più esperti e magari la risposta non sarà sempre la stessa. Ma il gruppo è forte e anche chi magari gioca meno è sempre sul pezzo».