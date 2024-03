Attraverso il sito ufficiale il Bari comunica la rescissione contrattuale di Menez:

“SSC Bari rende noto di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava il fantasista francese Jeremy Menez al Club biancorosso. A Jeremy i migliori auguri possibili per un pieno recupero fisico e per un futuro denso di soddisfazioni, sportive e non.

Merci Jeremy, bonne chance pour tout !”