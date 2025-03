Pisa, Corrado: «Traguardo ancora lontano»

In un’intervista rilasciata recentemente e riportata da Calcio e Finanza, il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, ha offerto una panoramica sulla situazione attuale e le prospettive future del club. Ecco le sue parole chiave.

Situazione attuale e obiettivi futuri: «Viviamo la situazione in maniera tranquilla. Il pubblico e i tifosi hanno diritto ad esaltarsi perché fa parte proprio dello spirito del calcio. In questo momento pensiamo solo a far bene, sappiamo che abbiamo il destino nelle nostre mani. Non dobbiamo rovinare tutto sbagliando atteggiamento oppure pensando di essere vicini a un traguardo che invece è ancora tanto lontano».

Strategia su giovani e infrastrutture: «È molto intraprendente e molto aggressivo a livello di scelte aziendali. Non a caso quando lo conobbi mi spiegò che per lui Pisa avrebbe rappresentato in termini di brand e di territorio un grande riferimento di potenzialità per il progetto sportivo. Pisa è un riferimento importante dell’Italia nel Mondo con tante positività da offrire. Abbiamo capito che c’erano valori importanti su cui consolidare le strategie di marketing e commerciali. Per questo ha voluto accelerare sul Centro Sportivo. Il secondo aspetto è stato quello di accelerare e accentuare gli investimenti sui giovani talenti».

Ristrutturazione dello stadio: «Stiamo definendo gli ultimi aspetti per iniziare una significativa opera di ristrutturazione. Quando arriverà la valutazione definitiva del bene da parte dell’amministrazione comunale la Società potrà decidere di acquisire l’impianto e iniziare i lavori di ristrutturazione».