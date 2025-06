Pirateria, nel 2024 atti illeciti dal 38% della popolazione. Bedin: «Chi usa il pezzotto commette un reato»

Durante l’evento promosso dalla Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali (FAPAV) per sensibilizzare sul tema della pirateria, è intervenuto anche il presidente della Lega B Paolo Bedin, come riportato da TuttoMercatoWeb.

Secondo i dati Ipsos presentati nell’occasione, il 38% degli adulti italiani ha commesso nel 2024 almeno un atto di pirateria, fruendo illecitamente di film (29%), serie/fiction (23%), programmi (22%) e sport live (15%). Dati rimasti sostanzialmente stabili rispetto all’anno precedente.

Bedin ha sottolineato l’importanza della tutela dei diritti:

«La valorizzazione e la difesa dei diritti per noi rappresenta un fattore strategico. È necessaria un’azione di squadra che coinvolga i broadcaster, le istituzioni politiche come Governo e Parlamento, le autorità come l’Agcom e le forze dell’ordine».

Il presidente ha anche ribadito la volontà della Lega B di seguire la linea già tracciata dalla Serie A:

«Noi abbiamo deciso di andare in scia alla Serie A, che sul tema è particolarmente attiva, sostenendo le sue azioni. Abbiamo gli strumenti con cui lavorare: la legge antipirateria e il piracy shield. Abbiamo il braccio operativo rappresentato dall’Agcom, che coordina questa attività assieme a tutti noi, e dalla Guardia di Finanza, che arriva sul territorio con l’attività di controllo e sanzionatoria».

E ha lanciato un messaggio diretto agli utenti:

«L’obiettivo è far capire a chi usa il pezzotto che sta commettendo un reato, cosa che non è ancora chiara».

Infine, un appello alla collaborazione del mondo digitale:

«È fondamentale avere alleati. Alcuni li abbiamo già, mentre altri arriveranno. Mi riferisco ai colossi del web, che spero diventino attori fondamentali in questa battaglia. Oggi abbiamo tutto per mettere in pista una grande campagna di comunicazione, nella quale far capire ai soggetti più coinvolti che il pezzotto non può essere più accettato dal sistema. Le Leghe spingeranno in maniera sempre più convinta».