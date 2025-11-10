Pescara, caccia al dopo Vivarini: Cannavaro, Gorgone, Bisoli e Modesto i nomi caldi

È ufficialmente partita la corsa al nuovo allenatore del Pescara dopo il possibile esonero di Vincenzo Vivarini. Come riportato da PescaraSport24.it, la dirigenza biancazzurra ha avviato una serie di contatti per individuare l’erede del tecnico, con quattro nomi in cima alla lista: Paolo Cannavaro, Giorgio Gorgone, Pierpaolo Bisoli e Francesco Modesto.

Secondo PescaraSport24.it, Cannavaro è stimato dall’ambiente abruzzese e da Foggia, che lo ritiene un profilo giovane, preparato e di prospettiva, nonostante non abbia ancora maturato esperienze in Serie B. L’ex difensore è stato spesso avvistato allo stadio Adriatico nelle ultime settimane, un indizio che non è passato inosservato.

Più solido invece il profilo di Giorgio Gorgone, che — come rivela PescaraSport24.it — avrebbe già avuto contatti diretti con il presidente Sebastiani e con il ds Foggia. Ex vice di Stellone, Gorgone è reduce dall’impresa salvezza con la Lucchese nella scorsa stagione di Lega Pro. È considerato un allenatore di grande temperamento e personalità, stimato anche per la sua esperienza da ex giocatore del Pescara (stagione 2003-04 in Serie C1). Sarebbe un debuttante in B, ma le sue richieste economiche contenute e il forte legame con la piazza lo rendono un candidato concreto.

L’altro nome caldo è quello di Pierpaolo Bisoli, tecnico esperto e abituato a missioni salvezza, come sottolinea PescaraSport24.it. Reduce dall’esperienza con il Brescia, Bisoli è considerato l’uomo giusto per dare equilibrio e concretezza a una squadra in difficoltà. Attualmente libero, sarebbe attratto dall’idea di rimettersi in gioco in una piazza importante come quella abruzzese.

In terza battuta figura Francesco “Ciccio” Modesto, ex allenatore dell’Atalanta U23 e già tecnico del Crotone nella stagione 2021-22. Ex calciatore biancazzurro nel 2013, Modesto gode di stima all’interno della società ed è stato compagno di Foggia ai tempi della Reggina. L’esperienza in B con i calabresi non è stata fortunata (retrocesso con il Crotone), ma la sua voglia di rilancio potrebbe convincere la dirigenza pescarese.

Non è escluso, infine, che possa spuntare un nome a sorpresa. PescaraSport24.it cita tra le ipotesi anche Pigliacelli, recentemente separatosi dall’Empoli, come possibile outsider per un ruolo tecnico all’interno dello staff.

Il club abruzzese valuterà nelle prossime ore: la decisione definitiva su Vivarini è attesa a breve, con il presidente Sebastiani intenzionato a chiudere la scelta del nuovo allenatore prima del prossimo impegno di campionato.