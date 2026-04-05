Palermo, vittoria pesante: classifica aggiornata dopo il successo sull’Avellino
Il Palermo fa il suo dovere al “Renzo Barbera”, supera l’Avellino per 2-0 e rilancia con forza le proprie ambizioni nella corsa alla promozione diretta. Un successo fondamentale che permette ai rosanero di restare agganciati alle zone altissime della classifica.
Dopo la 33ª giornata, la situazione vede il Venezia in vetta con 68 punti, seguito dal Frosinone anch’esso a quota 68. Subito dietro il Monza a 65, mentre il Palermo sale a 64 punti, accorciando ulteriormente le distanze e mantenendo viva la pressione sulle dirette concorrenti.
Un distacco minimo che rende ancora più decisivo il prossimo turno: i rosanero saranno infatti impegnati nello scontro diretto contro il Frosinone, una vera e propria occasione per cambiare gli equilibri in vetta.
Nelle zone alte restano più staccate Catanzaro (52) e Modena (50), mentre in chiave playoff e salvezza la lotta resta apertissima.
Il Palermo, grazie al successo contro l’Avellino, conferma il proprio momento positivo e si prepara a un finale di stagione infuocato: la corsa alla Serie A è più viva che mai.