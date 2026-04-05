Ballardini dopo Palermo-Avellino: «Siamo mancati nei momenti chiave»

Davide Ballardini, allenatore dell’Avellino, è intervenuto ai microfoni dei giornalisti irpini presenti al “Renzo Barbera” al termine della sfida persa contro il Palermo, analizzando la prestazione dei suoi.

«Nel primo tempo non abbiamo avuto l’atteggiamento giusto all’inizio. Poi man mano che la partita è andata avanti ho visto un buon Avellino. Ho fatto i complimenti ai ragazzi a fine gara, non mi capita spesso di farli. Perché hanno messo in campo attaccamento, cuore, determinazione e sono contento della prestazione».





Il tecnico biancoverde sottolinea però ciò che è mancato nei momenti decisivi: «C’è mancata un po’ di cattiveria e di gestione dei momenti chiave. La salvezza è ancora da ottenere, ma facendo queste partite, anche con la qualità del gioco vista, credo che ci salveremo tranquillamente e non solo. C’è solo da fare i complimenti ai ragazzi. Ovvio, va migliorato qualcosa, ma ci penseremo da domani».

Ballardini insiste sull’atteggiamento della squadra: «I ragazzi sono stati i primi a mettersi a disposizione, rincorrere gli avversari, si sono sacrificati. Ripeto, l’atteggiamento è positivo. Si riparte bene per la gara con il Catanzaro».

Infine, un messaggio chiaro sul finale di stagione: «Perché se sei capace di fare queste partite, con questo atteggiamento, hai il dovere di essere questo e dimostrarlo».