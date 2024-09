Palermo verso il Cesena: doppia seduta di allenamento per i rosanero. Il report

Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo ha reso noto il report della doppia seduta di allenamento svolta in data odierna, martedì 17 settembre, in vista della sfida di campionato contro il Cesena:

“Doppio allenamento oggi a Torretta per il Palermo guidato da Alessio Dionisi.

Al mattino i rosanero, dopo un avviamento motorio e tecnico, hanno effettuato un lavoro specifico per reparti, una partita a tema in una porzione ridotta del campo e una partita 11 vs 11. Nel pomeriggio è stata svolta una seduta di forza in palestra”.