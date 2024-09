Palermo, -4 alla sfida contro il Cesena: rientra Lucioni? L’indizio di Saric

Il Palermo continua la preparazione in vista della sfida di sabato 21 settembre contro il Cesena. I rosanero, reduci dalla vittoria in casa della Juve Stabia per 3 a 1, sono in cerca di continuità e, contro la squadra allenata dall’ex Michele Mignani, punteranno sul fattore Renzo Barbera per ottenere il secondo successo consecutivo. Alessio Dionisi, intanto, spera nel recupero di Fabio Lucioni. Il Palermo, infatti, ha pubblicato delle foto sulla seduta odierna e l’esperto difensore è presente con i suoi compagni. Dario Saric ha condiviso la foto nelle proprie Instagram stories aggiungendo la seguente descrizione: “Direttore”. Una stretta di mano che potrebbe suggerire una sorta di bentornato.

