Spezia: lesione al bicipite femorale per Aurelio. Il comunicato

Non arrivano buone notizie per Luca D’Angelo. Il tecnico dello Spezia dovrà far a meno di Giuseppe Aurelio, uscito nel primo tempo della sfida contro la Cremonese. L’ex Palermo salterà sicuramente la sfida contro la Carrarese a causa di una lesione al bicipite femorale. Di seguito la nota ufficiale rilasciata dai bianconeri:

“Gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto il calciatore Giuseppe Aurelio hanno riscontrato una lesione di basso grado del bicipite femorale della gamba destra. Il calciatore ha già intrapreso il percorso di recupero del caso”.