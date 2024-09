Modena, Palumbo: «Pensiamo partita dopo partita senza porci limiti»

Antonio Palumbo, centrocampista del Modena, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di PianetaSerieB.it. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

«Con il modo di giocare del mister, che chiede tanto in fase difensiva, sto probabilmente aggiungendo qualcosa sotto questo punto di vista, cercando altresì di essere un po’ più ordinato quando non ho la palla. Per quanto riguarda gli obiettivi di squadra, pensiamo partita dopo partita, cercando di non porci dei limiti; in merito al sottoscritto, l’ambizione comune a tutti noi è quella di andare a giocare in Serie A. Il mister cura molto la fase difensiva, ma secondo me abbiamo un reparto offensivo forte e di conseguenza creiamo tanto. Giocando un po’ più avanti, magari sono portato a creare un po’ di più quando attacchiamo. Sì dai, è uno status che un po’ avverto».