Bari, Oliveri: «Dimostreremo il nostro valore e che possiamo raggiungere degli obiettivi importanti»

Andrea Oliveri, ultimo arrivato in casa Bari, si è presentato alla stampa rilasciando le seguenti parole:

«Il ruolo mi è stato cambiato in Primavera da Gasperini, l’ultimo anno con l’Atalanta mi allenavo con la prima squadra e fu lui a utilizzarmi da quinto. Feci una grande partita contro la Juventus e non mi hanno più spostato, prima avevo sempre giocato da trequartista o mezzala. I gol mi mancano, ma quest’anno sto trovando più spazio e spero arrivino. Magalini? Lo scorso anno ho vissuto il primo anno con lui, mi ha voluto portare con sé. Cercherò di dare il massimo per ripagare questa fiducia. Questa per me deve essere la stagione della svolta. Frosinone? Sarà una partita impegnativa, conosco molto bene Vivarini, esprime un calcio molto bello e difficile da affrontare. Siamo sicuri di ciò che sappiamo fare, andiamo lì tranquilli e con tanta fame. Serie B Cambia poco rispetto allo scorso anno, il campionato è molto complicato. Da fuori si parla di una B paragonata alla Serie A per i nomi blasonati delle società, ma se le partite vengono prese sottogamba si possono incorrere in brutte sorprese, il livello è molto equilibrato. Dimostreremo che questo Bari vale tanto e riuscirà a raggiungere degli obiettivi importanti. Trattativa? I colloqui sono iniziati a inizio mercato ma le cose sono andate con molta calma. Io non ho esitato, anche perché Bari mi è stata consigliata, anche tralasciando il calcio questa è una bellissima città. Finalmente sto avendo la possibilità di dimostrare la mano che posso dare alla squadra. Negli anni precedenti avevo insicurezze sul lato difensivo ma penso di essere migliorato molto».