Palermo, ostacolo Südtirol: Inzaghi prova l’undici anti-Castori
PALERMO – Il Palermo si avvicina alla sfida di sabato pomeriggio contro il Südtirol di Fabrizio Castori, una delle formazioni più in salute del momento. Come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il tecnico marchigiano arriva all’appuntamento forte di tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque gare, con il successo di Bari che ha portato gli altoatesini a quattro punti dalla zona playoff.
Un avversario in fiducia, dunque, che impone massima attenzione. Inzaghi lo sa bene e, come evidenzia ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, aveva già tenuto alta la guardia in occasione della gara contro la Virtus Entella, poi superata al “Barbera”.
Prove di formazione
A Torretta si lavora sui dettagli. Il Palermo spera di recuperare Peda, tornato ad allenarsi in gruppo a pieno regime. Nella seduta di ieri mattina, il difensore ha agito al fianco di Bani e Ceccaroni in quella che, come riporta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, appare la linea più vicina all’assetto titolare.
Sulle corsie esterne, Inzaghi ha provato Gyasi a destra a tutta fascia al posto di Pierozzi, mentre sulla trequarti spazio al tandem Palumbo-Johnsen alle spalle di Pohjanpalo. Un undici che potrebbe essere confermato contro il Südtirol, in una gara che si preannuncia intensa e combattuta.
Barbera verso il pienone
Intanto cresce l’attesa anche sugli spalti. Il club confida in un “Barbera” gremito per sostenere la squadra in un match delicato. Secondo quanto riferisce Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, al raggiungimento di una determinata soglia di spettatori – tra i 25 e i 30 mila – scatterebbe una promozione speciale per i tifosi valida presso lo store ufficiale dello stadio.
Clima caldo, avversario in forma e punti pesanti in palio: il Palermo si prepara a un altro snodo chiave della stagione.