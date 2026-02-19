Giornale di Sicilia: “Palumbo si è preso il Palermo”

Il Palermo ha trovato il suo uomo della svolta. Antonio Palumbo è diventato il volto tecnico della rimonta rosanero e la serie di 13 risultati utili consecutivi porta anche la sua firma. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la metamorfosi dell’ex Modena coincide con l’inizio della striscia positiva inaugurata a Chiavari.

Da quel momento il numero 5 ha cambiato marcia. Otto assist nelle ultime tredici partite, tre soltanto nelle due gare contro Sampdoria ed Entella, numeri che certificano un impatto decisivo. Nel suo approfondimento sul Giornale di Sicilia, Alessandro Arena sottolinea come, dopo un avvio in sordina, Palumbo abbia risposto sul campo mettendosi al servizio dei compagni e trasformando la propria qualità in un’arma costante.

La svolta di Chiavari

La scintilla scatta proprio contro il Südtirol a metà settembre, ma è la gara di Chiavari a rappresentare il punto di non ritorno. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’assist per Pohjanpalo segna l’inizio di una nuova fase anche sul piano mentale: da lì in poi la fantasia del fantasista diventa determinante per la risalita del Palermo.

Contro Sampdoria ed Entella il suo livello si alza ulteriormente. Partecipa a cinque dei sei gol rosanero, disegnando traiettorie che mandano in tilt le difese avversarie. A Ferraris le prime due reti nascono da sue giocate sporche e decisive, tra deviazioni e sponde intelligenti; contro l’Entella mette lo zampino nei momenti chiave, confermandosi uomo assist per eccellenza.

Leader tecnico

Non solo rifinitura. Palumbo è capace di percorrere il campo in entrambe le fasi, trasformando rapidamente l’azione da difensiva a offensiva. Come rimarca ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la sua crescita ha dato equilibrio e imprevedibilità alla squadra di Inzaghi, che oggi può contare su un giocatore totale.

L’obiettivo ora è doppio: spingere il Palermo verso la promozione e provare a conquistare il titolo simbolico di re degli assist. Per eguagliare il record personale gli manca un solo passaggio vincente. La rincorsa è lanciata e il numero 5 non ha intenzione di fermarsi.