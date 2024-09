Il comico palermitano Sasà Salvaggio si è recato al Renzo Barbera per dare l’ultimo saluto alla salma di Totò Schillaci. Durante il momento di commiato, Salvaggio si è visibilmente emozionato davanti alle telecamere dei giornalisti presenti, rendendo omaggio a una figura amata non solo per il suo talento sportivo, ma anche per il suo legame con la città di Palermo.

