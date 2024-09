Palermo, sfida al Cesena per allungare la striscia positiva

Dopo un inizio di campionato difficile il Palermo ha inanellato una serie di risultati positivi e ora vuole spiccare il volo nel prossimo turno casalingo. I rosanero ospitano il Cesena allo stadio Renzo Barbera sabato 21 settembre alle ore 15:00 per la sesta giornata di Serie B, con l’obiettivo di trovare la terza vittoria in quattro gare e avvicinarsi ai vertici della classifica. Si tratta di un’occasione importante per la svolta, ma c’è da battere un avversario ostico e ferito per i risultati non soddisfacenti delle ultime settimane.

Il Palermo di Alessio Dionisi vive comunque un momento di grande fiducia, soprattutto dopo la vittoria esterna per 1-3 sul campo della Juve Stabia grazie alle reti di Jacopo Segre, Thomas Henry e del solito Matteo Brunori su calcio di rigore. Uno dei protagonisti è stato Federico Di Francesco con due assist messi a referto. Le parole del difensore Pietro Ceccaroni testimoniano il bel clima all’interno della squadra: “In ogni ruolo c’è grande competitività, ci sarà sempre da lottare per guadagnarsi il posto: la società ha fatto un mercato importante. Tutti quelli che sono arrivati e quelli che c’erano già sono molto forti, tutti si sono integrati molto bene”.

Al Barbera arriva invece un Cesena deluso per gli ultimi risultati perché reduce da un ko con lo Spezia e un pari col Modena. I bianconeri guidati da mister Michele Mignani non hanno risolto i problemi difensivi e alla fine hanno pagato anche in termini di punti, ma rimangono un avversario da non sottovalutare assolutamente. Lo stesso Ceccaroni ha parlato di una formazione di qualità e che gioca bene, e lo dimostrano gli 8 gol realizzati fin qui (terzo miglior attacco del campionato dopo Pisa e Sudtirol).

Andiamo allora a guardare le statistiche e i precedenti. I padroni di casa hanno disputato fin qui una sola partita in casa, pareggiata per 1-1 con il Cosenza, e cercano dunque il primo successo stagionale davanti ai propri tifosi. Gli ospiti segnano molto ma concedono allo stesso tempo tanto e infatti hanno mantenuto la porta inviolata in una sola occasione dall’inizio del campionato.

