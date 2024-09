Escl. Aldo: «Scomparsa di Schillaci lascia un vuoto. Eravamo come fratelli»

«Avevo incontrato da poco Totò e con affetto avevamo parlato dei nostri progetti. Stavamo lavorando a un documentario su di noi, e mi aveva confidato che anche lui stava realizzando un documentario su di sé. Negli ultimi giorni avevo sentito dei suoi miglioramenti, quindi la notizia di oggi mi ha spiazzato. L’ultima volta che ci siamo visti, mi aveva detto che aveva in mente di fare qualcosa insieme. La notizia di oggi è stata davvero un duro colpo e mi ha lasciato un grande vuoto». Queste le parole dell’attore palermitano Cataldo Baglio ai microfoni di ilovepalermocalcio.com in merito alla scomparsa di Salvatore Schillaci.

C’è un ricordo particolare che conserva di Schillaci?

«Lui è stato come un fratellone. Ci somigliamo per molte cose e le nostre esperienze di vita hanno punti in comune. Entrambi abbiamo raggiunto successi forse difficili da prevedere, vere vite da favola, toccando apici insperati».

E riguardo alla scena de “El gran visir de tücc i terun”?

«Non ne abbiamo mai realmente parlato. Ricordo però l’abbraccio che ci scambiammo la prima volta che lo incontrai. Probabilmente quello bastò per dirci tutto. Sono contento del successo che ha ottenuto nella sua vita e spero davvero che non abbia sofferto negli ultimi giorni».