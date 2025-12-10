Corriere dello Sport: “Palermo, entusiasmo alle stelle: già 21.500 al Barbera per la Samp”

Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Palermo non ha neppure il tempo di godersi la pesantissima vittoria di Empoli — la terza in trasferta della stagione — perché il calendario impone subito un nuovo banco di prova: la sfida di venerdì sera contro la Sampdoria. Una partita tra due club dal grande blasone, come ricorda ancora Vannini sul Corriere dello Sport, ma oggi con prospettive molto diverse.

La settimana è cortissima: i rosanero saranno ancora una volta i primi a scendere in campo nella 16ª giornata, davanti a un pubblico che si preannuncia imponente. Sono già 21.500 i posti occupati al “Barbera”, un dato che — scrive Paolo Vannini sul Corriere dello Sport — certifica la nuova ondata di entusiasmo generata dal doppio successo contro Carrarese ed Empoli.

Lo stesso Inzaghi, consapevole del momento favorevole, ha pubblicato un messaggio chiaro su Instagram: «Abbiamo bisogno di voi». Un invito che rinnova quel legame forte tra squadra e tifosi, un aspetto che — come ribadito da Vannini sul Corriere dello Sport — incide profondamente sulle prestazioni del Palermo. Quando i rosa giocano in fiducia, con lo stadio a spingerli, il rendimento cresce, la qualità aumenta e la squadra si esprime con maggiore libertà e coraggio.