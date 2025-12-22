Palermo-Padova, Barbera verso il pienone. Il dato aggiornato delle presenze

Il Renzo Barbera risponde presente. In vista di Palermo-Padova, in programma venerdì 27 dicembre, il dato aggiornato diffuso dal club rosanero parla di 25.089 presenze già registrate tra biglietti venduti e abbonamenti.

Un numero significativo, destinato a crescere nei prossimi giorni, che conferma ancora una volta il forte legame tra la squadra e la tifoseria. L’appello lanciato dal Palermo sui propri canali ufficiali – «Amunì Picciò, sabato è l’ultima dell’anno: ci vediamo al Barbera» – sta trovando una risposta concreta sugli spalti.

La sfida contro il Padova rappresenta l’ultimo impegno casalingo dell’anno solare e si avvia a essere giocata davanti a una cornice di pubblico importante, con l’obiettivo di avvicinarsi quota 30 mila presenze entro il giorno della partita.

Il club ha inoltre ricordato che dal 2 dicembre 2025 è attivo il nuovo ecosistema digitale per l’acquisto dei biglietti, mentre tutti gli acquisti effettuati prima di tale data restano validi tramite account Vivaticket.

Numeri alla mano, Palermo-Padova si preannuncia una gara da vivere non solo in campo, ma anche sugli spalti, con il Barbera pronto a spingere i rosanero verso la chiusura dell’anno.