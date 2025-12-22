Palermo FC all’Ucciardone: il calcio come gesto di umanità

Giocatori e dirigenti rosanero in visita al carcere sotto le feste: sport e speranza oltre le sbarre

Il Palermo FC varca le mura del carcere Ucciardone. Lo fa con giocatori e dirigenti, alla vigilia delle festività, per una visita dal forte valore simbolico e umano. Un gesto che va oltre il calcio giocato e che vuole ribadire un messaggio semplice ma potente: dietro ogni errore, dietro ogni porta chiusa, restano sempre delle persone.

La società rosanero ha incontrato i detenuti all’interno della storica struttura palermitana, condividendo un momento di dialogo e vicinanza. Un’iniziativa che richiama il senso più profondo dello sport come strumento educativo, capace di unire mondi apparentemente lontani e di accendere, anche solo per un attimo, la possibilità di un futuro diverso.

Il messaggio è chiaro: chi sbaglia ha il diritto e il dovere di sognare una vita migliore. Che si indossi una tuta da calcio, una divisa o si viva dietro una porta sbarrata, l’elemento comune resta l’umanità. Un concetto riassunto nelle parole che hanno accompagnato la visita: «Quando perdi la fiducia nell’umanità, è un attimo che perdi la tua umanità stessa».

Il Palermo FC conferma così il proprio impegno sociale sul territorio, rafforzando il legame con la città anche fuori dal campo. Un’iniziativa che restituisce valore al calcio come linguaggio universale e che, soprattutto sotto le feste, ricorda che la speranza può passare anche da un pallone condiviso in un cortile.