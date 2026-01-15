Giornale di Sicilia: “Palermo, Avellino in pole per Diakitè. Tramoni resta il primo obiettivo per l’attacco”

In uscita, al momento, resta Diakité. Sul difensore rosanero c’è l’interesse concreto dell’Avellino, che appare in pole nella corsa al giocatore. Più defilata, invece, la Juve Stabia, che continua a monitorare la situazione senza aver ancora affondato il colpo. Lo riferiscono Massimiliano Radicini e Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, facendo il punto sulle possibili operazioni in uscita del Palermo.

Nessuna accelerazione immediata, invece, sul fronte offensivo. Come spiegano ancora Radicini e Arena del Giornale di Sicilia, il club rosanero continua a studiare la formula più adatta per Tramoni del Pisa, nonostante la crescita evidente del calciatore nelle ultime settimane. Al momento, però, non è ancora arrivato un nodo definitivo e le parti potrebbero aggiornarsi nei prossimi giorni.

La trattativa resta in salita anche per via delle valutazioni tecniche che il club toscano sta effettuando. Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia nell’analisi firmata da Massimiliano Radicini e Alessandro Arena, il Pisa non sembra intenzionato a privarsi facilmente del giocatore, elemento che complica ulteriormente l’operazione.

In caso di mancata apertura, il Palermo è pronto a virare su alternative già individuate. Restano sotto osservazione Pierini del Sassuolo e Jonhsen della Cremonese, profili monitorati con attenzione dallo staff tecnico. Sempre secondo il Giornale di Sicilia, Moreo rimane sullo sfondo come opzione d’esperienza, soprattutto per caratteristiche e conoscenza della categoria.

In stand-by anche la posizione di Corona. Juve Stabia, Reggiana e Pescara continuano a seguire con interesse l’attaccante, in attesa che il quadro del mercato si chiarisca definitivamente. Come sottolineano ancora Radicini e Arena sul Giornale di Sicilia, il Palermo resta vigile e pronto ad accelerare non appena le condizioni lo consentiranno.