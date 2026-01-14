Le pressioni del Palermo hanno avuto la meglio: Giangiacomo Magnani farà ritorno in rosanero. Una decisione maturata dopo giorni di contatti diretti e incontri sul posto. Sabato scorso, infatti, i dirigenti del club siciliano erano a Reggio Emilia per parlare con il difensore e insieme hanno assistito a Reggiana-Venezia al “Città del Tricolore”. A ricostruire i retroscena è Wainer Magnani, giornalista della Gazzetta di Reggio, che chiarisce i passaggi chiave della vicenda.

Il rientro al Palermo è il risultato di un pressing costante da parte del club rosanero e della forte volontà di Filippo Inzaghi, convinto che Magnani possa rappresentare un innesto determinante nella corsa alla promozione. Secondo Wainer Magnani della Gazzetta di Reggio, l’incontro diretto tra società e giocatore ha inciso in maniera decisiva sulla scelta finale.

Nel racconto emerge anche un aspetto economico spesso frainteso. Magnani, per trasferirsi alla Reggiana, aveva rinunciato a circa l’80% dell’ingaggio previsto dal contratto con il Palermo. Una parte dello stipendio è stata successivamente spalmata dal club siciliano sugli anni restanti di accordo. Per questo motivo, come precisa Wainer Magnani sulla Gazzetta di Reggio, è errato affermare che «Magnani gioca nella Reggiana ma lo paga il Palermo»: durante il periodo in granata, l’unico stipendio percepito dal difensore è stato quello, seppur drasticamente ridotto, garantito dalla Reggiana.

Una puntualizzazione che fa chiarezza su una vicenda complessa e spesso semplificata. Per ulteriori considerazioni o chiarimenti personali, spetterà allo stesso Magnani intervenire direttamente. Intanto, il Palermo si prepara a riaccogliere un giocatore ritenuto centrale nel progetto tecnico e nelle ambizioni di Serie A, come ribadito ancora da Wainer Magnani, giornalista della Gazzetta di Reggio.