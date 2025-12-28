Palermo, il saluto della Curva Nord a Brunori: «Non sarai mai dimenticato»

Non è stato un addio qualunque quello vissuto da Matteo Brunori al Renzo Barbera. Dopo Palermo-Padova 1-0, la Curva Nord 12 Palermo ha voluto dedicare all’attaccante un messaggio intenso e carico di riconoscenza, affidato ai social, che racchiude cinque anni di storia, gol e identità condivisa.

Nel lungo post pubblicato dalla Curva Nord 12 Palermo, gli ultras hanno ripercorso il legame profondo nato con Brunori, sottolineando come l’attaccante sia stato capace di rappresentare molto più di un semplice calciatore: «Ieri in lacrime hai salutato la tua gente, un pubblico che ti ha osannato, acclamato, applaudito e qualche volta criticato, ma che ti ha sempre amato».

La Curva Nord 12 Palermo evidenzia come Brunori abbia imparato, anno dopo anno, a comprendere la città, le sue contraddizioni e la sua anima: «Hai compreso questa piazza, le sue forze e i suoi punti più deboli». Un percorso culminato con uno dei momenti simbolo della rinascita rosanero: la promozione in Serie B, arrivata anche grazie al gol segnato proprio nella finale playoff contro il Padova.

«Sei diventato il più amato dalla rinascita – scrive ancora la Curva Nord 12 Palermo – trascinando tutti con i tuoi gol e diventando il simbolo della rinascita rosanero». Parole che certificano il ruolo centrale avuto dall’attaccante nella storia recente del club.

Nel messaggio, la Curva Nord 12 Palermo richiama anche il rispetto mostrato da Brunori nei momenti più difficili, come durante la pandemia, quando la squadra giocava sotto una curva vuota: «Non dimenticheremo mai il senso di rispetto che ci hai dimostrato portando avanti la squadra sotto una curva vuota».

Al di là dei minuti giocati o meno nell’ultima gara, il senso dell’omaggio è chiaro. «Poco importa se ieri non hai giocato – conclude la Curva Nord 12 Palermo – lo stadio intero ha saputo creare lo stesso momento di ringraziamento per tutto ciò che hai fatto».

Un saluto che va oltre il campo, oltre il risultato, oltre il mercato. «Ciò che sei stato non sarà dimenticato. Grazie Matteo, cuore rosanero». Un messaggio che suggella definitivamente il legame tra Brunori e Palermo, destinato a restare nella memoria collettiva della tifoseria.