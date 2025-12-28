Palermo-Padova 1-0, Inzaghi carica l’ambiente: «Avanti tutta»

Dopo la vittoria contro il Padova al Renzo Barbera, Filippo Inzaghi manda un messaggio chiaro all’ambiente rosanero. L’allenatore del Palermo ha condiviso una Instagram Stories dal proprio profilo ufficiale, pubblicando un’immagine della Curva Nord in festa, accompagnata dalla scritta: «Avanti tutta», arricchita da cuori rosa e neri, un’aquila e il simbolo della forza.

Un gesto semplice ma diretto, che arriva a poche ore dal successo per 1-0 contro il Padova e che conferma il clima di entusiasmo che si respira attorno alla squadra. La storia pubblicata da Inzaghi ritrae uno stadio gremito, oltre 32 mila spettatori, e una Curva Nord protagonista per tutta la serata, a testimonianza del legame sempre più saldo tra squadra e tifoseria.

Il messaggio di Filippo Inzaghi su Instagram si inserisce in un momento positivo per il Palermo, reduce dal sesto risultato utile consecutivo e da una striscia di quattro vittorie interne di fila senza subire gol. Un segnale di compattezza e continuità, che l’allenatore ha voluto sottolineare anche attraverso i social.

«Avanti tutta» non è soltanto uno slogan, ma una linea guida chiara: il Palermo chiude il 2025 al quarto posto e guarda con fiducia al girone di ritorno, a partire dalla trasferta di Mantova dopo la sosta invernale.