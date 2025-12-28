Palermo-Padova 1-0, Gyasi: «Vittoria fondamentale, dobbiamo continuare così»

Dopo il successo contro il Padova, arrivano anche le parole dei protagonisti. Al termine di Palermo-Padova 1-0, a parlare ai microfoni ufficiali del club rosanero è Emmanuel Gyasi, tornato titolare dopo tre mesi e subito protagonista in una serata speciale al Renzo Barbera.

«Oggi era una partita importantissima per noi – ha dichiarato Gyasi in mixed zone – e penso che abbiamo fatto una buona partita. È stata una gara difficile perché il Padova gioca davvero bene, però ci godiamo questi tre punti».

Per l’esterno rosanero è stata una serata dal sapore particolare, considerando il lungo stop e il ritorno dal primo minuto davanti a uno stadio gremito. «È stato bellissimo tornare in campo – ha spiegato Gyasi – vedere lo stadio così pieno e soprattutto portare a casa i tre punti. Non potevo chiedere di meglio».

La vittoria contro il Padova rappresenta il sesto risultato utile consecutivo per il Palermo, un dato che rafforza la fiducia del gruppo. «Questa vittoria ci dà tantissimo – ha sottolineato Gyasi – perché vincere aiuta sempre a vincere. Siamo un bel gruppo e dobbiamo continuare su questa strada».

Tra i numeri che certificano il momento positivo dei rosanero c’è anche il primato difensivo. «Essere la miglior difesa del campionato è un dato molto importante – ha aggiunto Gyasi – è una cosa su cui lavoriamo dall’inizio dell’anno e dobbiamo continuare a conservarla».

Infine, un pensiero per i tifosi, protagonisti sugli spalti con oltre 30 mila presenze nell’ultima gara del 2025 al Barbera. «Il mio augurio è che continuiamo su questa striscia – ha concluso Gyasi – e che il 2026 ci porti ancora più gioie, sia a noi che ai tifosi, perché ce lo meritiamo».

Non manca una dedica personale: «Questa vittoria è per la mia famiglia, per mio figlio e per mia moglie, che sono sempre con me».