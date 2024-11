Palermo: i rosanero lavorano a Torretta in vista del Frosinone

Venerdì 8 novembre alle ore 20:30 il Palermo giocherà in casa del Frosinone in occasione dell’anticipo della tredicesima giornata di Serie B. I rosanero vorranno riscattare la sconfitta interna per 1 a 0 contro la Reggiana e arrivare alla sosta con un risultato importante. Nella mattinata di oggi, martedì 5 novembre, gli uomini di mister Alessio Dionisi hanno svolto una seduta di allenamento a Torretta. Di seguito alcune immagini pubblicate sui profili social del Palermo:

