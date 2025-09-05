Palermo, Gomis non si arrende: il portiere al lavoro dopo il nuovo infortunio

«Le travail continue». Con questa frase e l’emoji del braccio muscoloso, il portiere del Palermo Alfred Gomis ha condiviso ieri su Instagram la sua determinazione a tornare in campo. L’ex Rennes è di nuovo alle prese con la riabilitazione, dopo l’ennesima tegola che lo ha colpito in estate.

La sua stagione era già iniziata in salita. Dopo il lungo stop per l’infortunio patito alla prima di campionato dello scorso anno contro il Brescia, Gomis era rientrato in gruppo all’inizio del ritiro sotto gli ordini di Pippo Inzaghi. Lì aveva convinto il tecnico rosanero a concedergli una nuova occasione. Ma alla prima vera amichevole, contro il Manchester City, il destino si è accanito: un nuovo infortunio lo ha costretto ai box.

Il Palermo, privo di alternative affidabili, è stato costretto a correre ai ripari, ingaggiando prima Francesco Bardi dalla Reggiana. Anche lui, però, si è fermato per un problema fisico. A quel punto la società di viale del Fante ha deciso di puntare su Jesse Joronen, già protagonista tra i pali, e sull’imminente ufficialità di Michele Avella, ex Brescia.

Il paradosso è che, tra un paio di mesi, i rosanero potrebbero trovarsi con ben quattro portieri potenzialmente titolari in rosa: Gomis, Bardi, Joronen e Avella. Una concorrenza senza precedenti, che alimenterà inevitabilmente una battaglia serrata per la maglia da numero uno.

Per Gomis, intanto, la strada è ancora lunga, ma il suo messaggio social è chiaro: non ha intenzione di arrendersi e vuole tornare a giocarsi le sue carte con il Palermo.