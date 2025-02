Palermo, Gardini: «Dobbiamo ridurre gli sbagli per raggiungere la Serie A nel minor tempo possibile»

L’amministratore delegato del Palermo, Giovanni Gardini, ha rilasciato una lunga intervista a Marco Bellinazzo ai microfoni di “Radio Serie A con Rds”. Di seguito il suo intervento in merito all’obiettivo del City Group di riportare i rosanero in Serie A:

«Il focus della piazza è la Serie A ed è un focus che collima perfettamente con i desideri della proprietà. Un Palermo in Serie A ha un valore che in Serie B non ha. Tutti gli sforzi saranno fatti oggi, domani e dopodomani per raggiungere nel minor tempo possibile questo obiettivo. Ovviamente i risultati della squadra oggi sono sotto le aspettative, ne siamo tutti consapevoli, però abbiamo la determinazione e riteniamo di avere la competenza e la capacità per raggiungere questo obiettivo. Un viaggio dove sono stati fatti degli errori ma chi lavora e chi lavora tanto può sbagliare tanto. Noi dobbiamo ridurre questa possibilità di sbagliare».

Gardini: «La piazza di Palermo ha valori fuori dal normale. Le infrastrutture al centro del nostro calcio»