Palermo, Gardini: «Il centro sportivo di Torretta ha tutto per mettere la squadra nelle migliori condizioni»

In una lunga intervista rilasciata a “Radio Serie A con Rds”, Giovanni Gardini, amministratore delegato del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’importanza del nuovo centro sportivo di Torretta:

«Il centro sportivo è stato anche uno degli asset che hanno convinto il City Football Group a comprare il Palermo. Il fatto che il presidente Mirri avesse individuato e acquisito un’area per realizzare il centro sportivo è stata una leva molto significativa per il City Football Group, poi dopo il sì definitivo il CFG ha messo i soldi per arrivare a realizzare questo meraviglioso centro sportivo che in 125 anni di storia non era stato mai realizzato. Dedicato oggi principalmente alle attività della prima squadra, ma è stata già acquisita un’area adiacente. Il centro sportivo è uno di quei “milestone” che sono fondamentali per una un’azienda di calcio che ha una visione per il proprio futuro. È stato costruito in 14 mesi senza nessun intoppo. Oggi i nostri calciatori arrivano alla mattina e vanno via a metà pomeriggio e ci sono oltre 50 persone che ci lavorano tra fisioterapisti, medici, custodi, magazzinieri, staff tecnico, manutentori. Nella clubhouse mangiano e possono riposarsi. Quindi c’è tutto quello di cui c’è bisogno per mettere la squadra nelle migliori condizioni possibili».

Palermo, Gardini: «Dobbiamo ridurre gli sbagli per raggiungere la Serie A nel minor tempo possibile»