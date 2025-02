Gardini: «La piazza di Palermo ha valori fuori dal normale. Le infrastrutture al centro del nostro calcio»

Giovanni Gardini, amministratore delegato del Palermo, ha parlato ai microfoni di “Radio Serie A con Rds” in un’intervista condotta da Marco Bellinazzo. Il dirigente rosanero ha spiegato i motivi per il quale ha scelto il progetto siciliano dopo la sua esperienza all’Inter:

«La piazza ha valori e potenzialità al di fuori del normale di cui neanche si rende conto. E provare a fare un calcio diverso, non legato al palo che puoi colpire durante una partita. Noi siamo arrivati nel 2022 dopo un lavoro straordinario fatto dal presidente Mirri che arrivò a portare la squadra in Serie B in tre anni. È stato un risultato meraviglioso, ma quando siamo arrivati c’erano cinque dipendenti. Oggi siamo 50, abbiamo costruito un centro sportivo, facendo tutta una serie di attività che non vogliamo assolutamente decantare perché non è questo il luogo e il modo, ma abbiamo provato a fare un calcio diverso con al centro le infrastrutture. Un calcio di risorse umane».

Gardini: «In 30 anni il calcio è cambiato radicalmente, ma resta il problema dell’impiantistica sportiva»